El premio Con C de Carracedelo reconoce la trayectoria de Yolanda Ordás

La veterana locutora de radio Yolanda Ordás recibió este viernes el premio Con C de Carracedelo, un galardón con el que este municipio berciano quiere reconocer la vida y la labor de bercianos distinguidos. El acto tuvo lugar en las instalaciones de El Oro de Roma y previamente tuvo lugar la inauguración de la nueva exposición temporal del museo Munic, que en esta ocasión está dedicada a los cuentos populares.

El consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, participó en ambos actos y destacó que exposición y premiada contaban con algo en común: “Si un cuento es la idealización de lo que debería ser, Yolanda Ordás es haber hecho realidad esa idealización, porque ella es la radio”. Suárez-Quiñones animó a “conocer la vida de Yolanda porque es apasionante. Es una mujer de raza que no necesitó discriminaciones positivas, que superó muchas dificultades en la vida y luchó por sacar adelante a sus cinco hijas”.

Por su parte, Yolanda Ordás agradeció el premio “con C de Cultura, de Carracedelo y de tantas cosas” y animó “a todo el mundo a ver esta exposición, porque es una muestra de cuento con la C bien grande. Esto no es para contarlo, es para venir a verlo. La primera vez que visité este museo había una maravillosa colección de animales disecados y ahora, después de los años, me encuentro con esta preciosa exposición sobre cuentos. ¿Qué no sabré yo de cuentos con cinco hijas?”.

25 cuentos cobran vida en el Munic

La exposición Somos Cuentos abre sus puertas en el museo Munic hasta el próximo mes de julio reuniendo en sus salas 25 cuentos populares en un recorrido en el que los visitantes podrán entrar en la casa de la abuela de Caperucita Roja, visitar el taller donde Gepetto da vida a Pinocho o adentrarse en el bosque donde descansa la Bella Durmiente.

La muestra cuenta tanto con figuras creadas para la ocasión, algunas de ellas mediante tecnología de impresión 3D, como con ejemplares antiguos de muchos de los cuentos e ilustraciones de los siglos XIX, XX y XXI.

El presidente de la Diputación de León, Gerardo Álvarez Courel, que también participó en el acto, felicitó “al Ayuntamiento de Carracedelo y sobre todo a la directora del museo, Silvia Blanco, porque han hecho una labor magnífica para que todos los que la visitemos se vean gratamente sorprendidos no sólo por los recuerdos de la niñez sino por todo el trabajo que se ha hecho para satisfacer plenamente al visitante”.

