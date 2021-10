Premios Mujer Bierzo 4.0

Tatyana Galán. / QUINITO

La vida de Tatyana Galán ha estado ligada al teatro desde la más tierna infancia. Siempre le atrajeron las tablas y, como ella misma reconoce, “tuve la suerte de que cuando era jovencita el teatro Bergidum organizaba un montón de cursos con unos profesionales increíbles, y eso me permitió formarme aquí mismo, sin salir de Ponferrada”. Aunque luego salió, claro, porque llegó un momento en el que tocó techo. Tras estudiar el Bachillerato artístico pasó por Madrid, Vigo y Valladolid recorriendo escuelas de arte para formarse: “He hecho mil cursos y aún sigo en ello, no quiero parar nunca de formarme“.

Esa avidez por la formación la ha llevado a tocar todos los palos del teatro, casi siempre por necesidad. Empezó como actriz, pero también escribe y dirige sus propias obras: “Lo de dramaturga me vino porque estaba dando teatro por los pueblos con la Junta y no encontraba obras que se adaptaran a lo que yo quería, así que empecé a escribir. Y la dirección, lo mismo. Tenía una empresa de eventos y espectáculos y aquí no había casi directores, así que me formé como directora”. Y no se quedó ahí: “También hice un máster en caracterización para un evento de Halloween en la Ciuden y es algo que tampoco quiero dejar de lado”. Hacer de la necesidad virtud.

En el teatro Tatyana Galán encontró no sólo una forma de expresarse, sino también de llegar al corazón de la gente, y esa faceta multidisciplinar suya le permite hacerlo a varios niveles: “Me gusta el teatro para tocar la patata, que haga pensar, sentir de manera diferente y empatizar. Realmente ese es el arte que me interesa, pero tampoco descartaría de por sí lo meramente lúdico”, asegura, y para ello encontró la vía más rápida y a la vez la más difícil: la comedia.

“Supongo que es más fácil llegar al interior de la gente a través de la comedia, primero porque hay una gran parte del público que está interesada en ella y después de esta época tan oscura que hemos vivido la comedia es importante”, reflexiona. “Es una herramienta muy complicada de trabajar, porque hay que saber con quién haces humor, cómo lo haces y de qué manera quieres llegar al público, pero casi sin darte cuenta te va colando hilitos de cosas mientras te ríes”.

Los límites del humor

Hablar de comedia con una dramaturga obliga a una pregunta. ¿Existen límites para el humor? Tatyana Galán lo tiene claro… o quizá no tanto: “En mi caso soy bastante políticamente correcta, no sé si es bueno o malo, pero así soy, aunque también tengo un puntito de saber cómo hacerlo para que haya una mayoría que no se ofenda. No sé si es una destreza o qué, pero es algo en lo que me fijo mucho a la hora de escribir. También es verdad que estamos en un punto en el que siempre habrá quien se ofenda y tampoco puedes agradar a todo el mundo”.

En cualquier caso, a la hora de tratar temas comprometidos, hacerlo desde el humor no supone un problema: “Tenemos una obra sobre la mujer rural, La pimentera; también Mariposas negras, que trata sobre la violencia de género en la adolescencia; y ahora estoy preparando para enero Tanatorio, en la que hablamos contra la homofobia trabajando desde el humor pero con la seriedad que el tema requiere”.

Incluso está preparando una obra sobre un problema que ha vivido en sus propias carnes y que también ha convertido en una comedia: “Todavía estoy empezando, pero es algo sobre lo que siempre he querido escribir, que es la gordofobia, especialmente sobre las mujeres. Es una comedia también, pero con un telón de fondo contra la gordofobia y muy feminista, que son temas que me interesan y que quiero plasmar”.

El estudio de actores y actrices de Tatyana Galán

Imparable como es ella, Tatyana Galán no se conforma con escribir, dirigir y actuar. Su último proyecto es el Estudio de Actores y Actrices con el que quiere dar a las nuevas generaciones la misma oportunidad que tuvo ella en su día: formarse en artes escénicas sin salir del Bierzo, una idea que está funcionando: “Hay mucha gente que se interesa y también quiero traer monográficos con gente de fuera para abarcar todo lo que yo no pueda hacer, un poco siguiendo lo que hacía en su momento el Bergidum”.

A los que empiezan, Tatyana les transmite un mensaje: “No es fácil hacer esto en el Bierzo, pero tampoco es imposible. Es verdad que yo siempre he tenido las puertas abiertas en el Ayuntamiento de Ponferrada, pero también he trabajado en el Museo de la Energía, en Balboa… En general no me he encontrado demasiadas trabas. Sí sé de compañeros que no lo han tenido tan fácil, pero en mi caso además siempre he sido muy positiva, si me decían que no en un sitio me iba a otro, no hay que perder el tiempo lamentándose“.

Premios Mujer Bierzo 4.0

