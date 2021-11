CB de Priaranza “no valora apoyar una moción de censura” y critica que el PSOE “confunde la realidad”

Ayuntamiento de Priaranza del Bierzo / EBD

Coalición por El Bierzo de Priaranza del Bierzo critica que el PSOE del municipio berciano “confunde sus paranoias y alucinaciones con la realidad” al afirmar que había un pacto entre PP y CB para una moción de censura.

CB afirma que debe “salir del paso de las manifestaciones del PSOE de Priaranza y dejar claro que nosotros nunca nos vamos a prestar a los juegos de poder a los que parecen estar acostumbrados el PSOE y el PP”. Desde este grupo político aseguran que “no estamos valorando apoyar ninguna moción de censura. Hemos dejado gobernar a la lista más votada, votando a favor o en contra del equipo de gobierno cuando consideramos que puede ser mejor para el ciudadano”.

Coalición por El Bierzo asegura que “si el PSOE no rectifica y no pide disculpas por sus declaraciones, tendremos que empezar a pensar que no están preparados para gobernar”.