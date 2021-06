Ramón anuncia que convocará el pleno extraordinario de la tasa de basura

El alcalde no sabe todavía qué día será pero señala que no se convocará automáticamente

El alcalde de Ponferrada, Olegario Ramón (c), entre las concejalas María Luisa Varela y Lorena Valle antes de la celebración del Corpus Cristi. / EBD

El alcalde de Ponferrada, Olegario Ramón, aseguró este domingo, antes de participar en la eucaristía del Corpus Christi, que convocará, en calidad de presidente del Pleno, el pleno extraordinario solicitado por tres de los grupos de la oposición quienes, junto al concejal no adscrito, anunciaron esta semana su iniciativa para forzar una sesión sobre la tasa de basuras.

Corresponde al alcalde, en calidad de presidente del Pleno, convocar la sesión pero, de no hacerlo en un plazo determinado, este se convoca automáticamente. Olegario Ramón no indicó fecha alguna para la convocatoria de esta sesión solicitada por la oposición aunque dejó claro que no dejará que se agote el plazo.

El regidor ponferradino también señaló que, tras lo que denominó “el desagradable incidente” (en referencia a la expulsión de Manuel de la Fuente del equipo de Gobierno y su paso a figurar como concejal no adscrito) y las varias negativas del portavoz del PRB (que no forma parte del equipo de Gobierno) a hacer bloque con la oposición, permitiendo al equipo de Ramón sacar algunas medidas adelante, existe con Tarsicio Carballo una “línea de entendimiento”. El alcalde agradeció que se critique pero que a la vez “se arrime el hombro” y puso como ejemplo de la actitud “razonable” de Carballo lo sucedido en el Debate sobre el estado del municipio, cuando el PRB no abandonó el salón de plenos, como si hiciera el resto de la oposición. Según el alcalde, Carballo, al quedarse, “hizo su trabajo”, situación que ha calificado el propio regidor como “un punto de inflexión” en la relación con el grupo del PRB.

Reunión con el Ministro de Cultura y Deportes

El alcalde de Ponferrada, Olegario Ramón, tendrá una reunión con el ministro de Cultura y Deportes, José Manuel Rodríguez Uribes, mañana en Madrid. Ramón ha adelantado que en la agenda a tratar habrá cuestiones relacionadas con proyectos ligados al Camino de Santiago y al Castillo de los Templarios, así como a instalaciones deportivas. El regidor berciano ha dicho que va a pedir ayuda para acometer la reforma del Colomán Trobado que se va a hacer, y que será “más rápida” si se puede contar con ayudas. También se planea la renovación de un campo del complejo deportivo Ramón Martínez.