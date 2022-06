Ríos Reina se despide de la Ponferradina en sus redes sociales

José Antonio Ríos Reina / QUINITO

Finalizada la temporada, llega el momento de los adioses y las renovaciones en la plantilla de la Ponferradina. Tras la despedida de Bolo en la previa del último partido de Liga ante el Amorebieta, este martes fue el turno de uno de los capitanes, José Antonio Ríos Reina, que anunció su marcha del club mediante un mensaje en sus redes sociales cinco años y medio después de su llegada a Ponferrada.

"Queridos bercianos: llegué a esta tierra con una gran desilusión de donde venía. Este club, la ciudad y toda su gente me hicieron volver a creer, a sentirme en casa y, a la vez, vivir una de las mejores etapas de mi carrera. Juntos hemos conseguido muchas cosas, pero sobre todo me quedo con aquel 29 de junio de 2019, el deseado y ansiado ascenso. Ahora llegó la hora de despedirnos, me voy orgulloso de haber defendido estos colores hasta el final. Dicho todo esto, quiero agradecer a cada miembro del club, pero sobre todo a esta afición que tanto cariño y apoyo me han dado durante todo este tiempo... Esto no es un adiós, es un hasta luego. Adelante y arriba. Somos bercianos, somos guerreros".

Así reza el comunicado del jugador sevillano, al que la propia Ponferradina respondió en Instagram con un escueto "¡Muchas gracias por todo y mucha suerte para el futuro!".

La trayectoria blanquiazul de Ríos Reina

Ríos Reina llegó a la Ponferradina en enero de 2017 procedente del Anorthosis Farnagusta de Chipre y debutó con el equipo berciano en un derbi ante la Cultural Leonesa que finalizó sin goles. Tres partidos después fue titular por primera vez con la camiseta de la Deportiva, una condición que mantuvo en 158 de los 167 encuentros en los que participó durante estas cinco temporadas y media.

Ríos fue una pieza fundamental en el ascenso logrado en 2019, marcando un gol ante el Cartagena en el Cartagonova que abría el camino a la clasificación para la final de ese playoff, y se ganó el cariño de la afición por su trato cercano, especialmente hacia los seguidores más jóvenes.

Sus 167 partidos le sitúan como el decimoquinto jugador que más veces ha vestido la camiseta de la Ponferradina, con la que además ha marcado ocho goles, el último de ellos con un gran lanzamiento de falta en la victoria ante el Burgos de la jornada 39 del último campeonato.