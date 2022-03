Los transportistas trasladan su protesta a las puertas del Ayuntamiento de Ponferrada

Manifestación de transportistas en Ponferrada. / QUINITO

Una larga fila de 80 camiones recorrió de nuevo este jueves las calles de Ponferrada, esta vez para dirigirse a la plaza del Ayuntamiento, donde finalizó la manifestación convocada por la Asociación de Transportistas del Bierzo, Valdeorras, Astorga y La Bañeza en el cuarto día de paro en el sector del transporte para protestar contra la subida del precio de los combustibles.

Cerca de un millar de personas, según fuentes policiales, se reunieron a las puertas del Ayuntamiento de Ponferrada para hacer visibles sus quejas, que resumía el portavoz de la asociación, Antonio García Regueiro, no sin antes ironizar sobre las cifras de seguimiento que defiende el Gobierno: "Parece ser que a nivel nacional somos un 5% de los transportistas, la verdad es que no sé por qué se desabastecen las fábricas y las tiendas de alimentación. El problema existe y esto no es un movimiento de cinco y, encima, de ultraderecha, como dicen".

"Que los transportistas tomemos la decisión de parar nuestras empresas, porque somos empresarios, es que a final de mes perdemos dinero. Nuestras reivindicaciones pasan por poder trasladar los precios de los costes a los clientes y, por otro, para pedir al Gobierno que investigue qué está pasando con los precios de los carburantes, que no solo nos afecta a los transportistas, sino a toda la población", explicó García Regueiro.

Abundando en este punto, el portavoz de la asociación recordó que "no se puede explicar la relación entre el precio del barril de Brent y el del gasóleo en las gasolineras. En junio de 2008 llegó a 140 dólares el barril y pagábamos 1,36 euros el litro de gasóleo. Hoy el barril está a 102 dólares y resulta que lo pagamos entre 1,80 y 1,90, cuando haciendo un cálculo sencillo debería estar a 99 céntimos el litro. Aquí tiene que haber o una connivencia o una falta de vigilancia sobre la actuación de las petroleras, porque es incomprensible que baje el precio del petróleo y suba el de las gasolineras".

Incidentes violentos

Por otro lado, García Regueiro desmarcó a la Asociación de Transportistas de los actos violentos ocurridos en las primeras jornadas del paro y que están bajo investigación: "Es la primera noticia que tengo", aseguró, "nosotros siempre hemos estado acompañados por la policía y cuando ellos nos decían que se acabó, se acabó, porque lo único que queríamos era informar a la gente y dar un toque de atención a las grandes empresas, pero siempre siguiendo las instrucciones de la Guardia Civil y en ningún momento hemos promovido acciones violentas".