Tudanca traslada “todo su apoyo” en lo “personal y en lo político” a Sánchez: “No todo vale”

El secretario general del PSOE de Castilla y León, trasladó “todo su apoyo” en lo “personal y en lo político” al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y aseguró que “no todo vale”, tras el anuncio esta tarde de manera sorpresiva que suspende su agenda pública unos días porque necesita “parar y reflexionar” sobre si debe “continuar al frente del Gobierno o renunciar a este alto honor” tras la “operación de acoso y derribo” y “gravedad” de las acusaciones contra él y su esposa, Begoña Gómez.

“Hasta su resistencia tiene un límite. Pero no saben que no es solo la suya. Es la de todo un partido y una mayoría social que cree en una democracia sana y decente y la defenderá, que no todo vale y que está con su presidente”, afirmó Tudanca en su perfil de la red social X, antes Twitter.

Junto a Tudanca, se sumaron otros cargos de la formación en Castilla y León y cerraron filas con Pedro Sánchez al criticar duramente los ataques personales dirigidos al presiente el Ejecutivo nacional. Así, la portavoz del PSOE, Esther Peña, afirmó que “las mentiras duelen pero nunca ganan”. “Ganará una vez más tu determinación y nobleza. Siempre en tu equipo Presidente”, dijo en redes sociales.

De igual manera, el secretario general del PSOE de León, Javier Cendón, apuntó que, “en política, como en la vida, no todo vale”, además de señalar que la “derecha y la extrema derecha han cruzado todos los límites. Hoy, España es un país mejor, más justo, más próspero y más decente donde vivir, gracias a Pedro Sánchez y a sus Gobiernos”. Además, subrayó en su cuenta de X que Feijoo y Abascal “aún no han superado la derrota del 23J”, por lo que lamentó que España y la democracia “no se merecen esta furibunda oposición”.

En ese sentido, el secretario de Acción Electoral y Formación de la CEF, Javier Izquierdo, también mandó un mensaje de cariño y afecto al presidente del Gobierno y a su familia, en particular, a su esposa, puntualizó. “Es uno de los momentos más graves de nuestra democracia, en el que se están sobrepasando todos los límites por quienes no asumen el resultado electoral”.

El PSOE del Senado apoya a Sánchez y su esposa frente a la “campaña de acoso y derribo”

El PSOE del Senado mostró este miércoles su apoyo al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y su esposa, Begoña Gómez, frente a lo que denominó como “campaña de acoso y derribo” que considera que están sufriendo.

Así lo aseguró en un mensaje en redes sociales el portavoz de los socialistas en la Cámara Alta, Juan Espadas. “Quiero trasladar mi apoyo y solidaridad al Presidente del Gobierno y su esposa ante la campaña de acoso y derribo a que se les está sometiendo”, afirmó.

El portavoz de los socialistas valoraba así la carta pública que Sánchez hizo pública este miércoles, en la que anunciaba que va a estudiar en los próximos días si sigue al frente del Gobierno o renuncia tras la apertura de una causa judicial referida a las actividades profesionales de su mujer.