UPL presenta su lista "para sacar a Ponferrada de la actual crisis"

Manuel Ferreiro encabeza una candidatura "blanca" con miembros que "no han pertenecido a otros partidos"

Candidatura de UPL al Ayuntamiento de Ponferrada. / EBD

UPL presentó este sábado su lista completa para las elecciones municipales del próximo 28 de mayo en Ponferrada, una candidatura que encabeza Manuel Ferreiro y que desde el partido definen como "blanca", ya que "está formada por hombres y mujeres que no han pertenecido a otros partidos políticos".

Los leonesistas se presentan a estos comicios con el objetivo de "sumar para conseguir que Ponferrada pueda salir de la actual crisis en la que se encuentra y que se evidencia con la importante pérdida de población que sufre". De este modo, Ferreiro se propone "resolver los actuales problemas de la ciudad y de los pueblos para generar empleo y mejorar las condiciones de vida".

El candidato de UPL aseguró que "no renunciamos a nada y queremos dar un cambio sustancial a la situación actual de un enfermo que no es crónico y aún se puede salvar. Será un proyecto con el propósito de resolver los problemas actuales para hacer una Ponferrada de futuro en la que nuestra gente no se marche y los más jóvenes puedan encontrar trabajo".

Junto a Ferreiro, como número dos se presenta en esta lista Judit González Gutiérrez, graduada en Relaciones Laborales y Recursos Humanos y que cuenta con MBA Máster en Administración y Dirección de Empresas y a pesar de su juventud -apenas 25 años- "cuenta con mucha experiencia". Completa la tercera posición la maestra y licenciada en Psicopedagogía por la Universidad de A Coruña, María Dolores Álvarez Ovalle. La lista se cierra con el actual procurador y secretario comarcal de la formación, José Ramón García.

En el acto celebrado en la plaza del Ayuntamiento de Ponferrada, la candidatura leonesista aprovechó para confirmar su lema de campaña: ‘Somos tu voz’. Ferreiro reconoció que se trata de "un guiño" a su profesión de comunicador, pero también, como ya apuntó en su presentación como candidato "para ser la voz de todos los habitantes del municipio de Ponferrada".

Lista de UPL al Ayuntamiento de Ponferrada

1. Manuel Ferreiro López

2. Judit González Gutiérrez

3. María Dolores Álvarez Ovalle

4. Bernardo Cuadrado Pacios

5. Marcos Cereijo Castro

6. Iván Andrés Torres Navas

7. Sandra de Arriba Fidalgo

8. Sofía Rodríguez Ferreiro

9. Ángel Alija Casado

10. Mónica Arias Arias

11. Carolina Domínguez Garnelo

12. Héctor Barredo García

13. María Montserrat Carbajo Carro

14. Pablo Hernández Arias

15. David Rodríguez Vidal

16. Sonia Martínez Rivera

17. María Amparo Rodríguez Martínez

18. Aser González González

19. Ana María Martínez Fernández

20. José Manuel Aparicio del Valle

21. Aurita Fernández López

22. Luis Rubio Luis

23. José Alberto Rodríguez Marqués

24. Eva Ferreiro Vega

25. José Ramón García Fernández

SUPLENTES

26. Ana Rodríguez Martínez

27. Allende Balonga Rascón