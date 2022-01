Ana Pastor critica el "oscurantismo" del Gobierno con el Corredor Atlántico

La exministra de Fomento asegura en Ponferrada que "vamos a reclamar una parte sustancial de los 5.000 millones de los Next Generation"

Ana Pastor, durante su intervención en la sede del PP en Ponferrada. / QUINITO

La vicepresidenta segunda del Congreso de los Diputados y exministra de Fomento, Ana Pastor, visitó este miércoles Ponferrada junto al candidato del PP por León a las Cortes, Juan Carlos Suárez-Quiñones, y el presidente del PP leonés, Javier Santiago, donde hizo especial hincapié en la necesidad de mejorar las infraestructuras de la zona, especialmente las ferroviarias, con el Corredor Atlántico, y las carreteras, con la A-76 como estandarte.

Pastor criticó con dureza el "oscurantismo" del Gobierno de España con los fondos europeos Next Generation destinados al Corredor Atlántico, señalando que "no queremos una asimetría en nuestro país y que una parte de España se quede desasistida mientras el dinero va para otra. Por eso vamos a pedir al Gobierno en el Congreso y el Senado que explique cuál es la situación y todos los proyectos del Corredor Atlántico, y vamos a reclamar una parte sustancial de esos 5.000 millones de los Next Generation".

Asimismo, la 'popular' exigió el restablecimiento de las frecuencias ferroviarias suspendidas al inicio de la pandemia y que ahora mismo "siguen disminuidas a casi una quinta parte". "Tenemos pocos trenes y no muy rápidos", aseguró, "así que queremos un esfuerzo del Gobierno para restablecer las comunicaciones".

Por otro lado, Ana Pastor recordó que "los tramos de la A-76 quedaron listos para su puesta en marcha" cuando Mariano Rajoy abandonó La Moncloa "y no nos han aceptado ni una sola enmienda a los Presupuestos Generales del Estado para esta vía. Reivindicamos lo que es justo para esta tierra", espetó.

Por último, Pastor repasó los hitos del gobierno de Alfonso Fernández Mañueco en la Junta de Castilla y León, poniendo el acento en los "incentivos a la recuperación económica, con la bajada de impuestos y la apuesta por los autónomos" o los logros alcanzados en servicios sociales y educación.

La encuesta del CIS

Preguntada por la encuesta del CIS hecha pública este miércoles y que da la victoria al PSOE en las elecciones del próximo 13 de febrero, Ana Pastor se limitó a comentar que "lo que nos importa es que los ciudadanos confíen en nuestro proyecto y depositen su voto en la urna, que es la verdadera encuesta. Respecto a la encuesta ya conocida como 'Tezanos', con esa extraordinaria independencia que la caracteriza, simplemente diré que no comment".

Por su parte, Juan Carlos Suárez-Quiñones sí señaló que esa encuesta "es un acicate para el PP y nos llena de ganas de luchar por este proyecto".