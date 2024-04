El entrenador de la Ponferradina, Juanfran García, valoró positivamente el empate logrado por su equipo ante el Arenteiro, admitiendo que “nos ha costado entrar en el partido hasta el minuto 25 o 30, sin que nos hicieran ocasiones pero sí con sensación de peligro. A partir de ahí lo hemos controlado mejor y en el segundo tiempo hemos estado más acertados. Nos ha faltado un poco más de calma con el balón para encontrar espacios por fuera, pero en líneas generales me voy contento con la actitud del equipo. Han dado un paso adelante y saben lo que requiere cada situación y cada campo. Para mí es un puntazo y hay que darle valor“.

Hasta en tres ocasiones reiteró Juanfran que la Deportiva se lleva un “puntazo” de O Carballiño, destacando que le gustan este tipo de campos y rivales: “Este fútbol mola. Muchísimas veces nos cansamos de decir qué bonito campo, cómo juega este equipo, y nos olvidamos de estos campos, que es donde está el fútbol de verdad, el de dejar el traje en casa y ponerte el mono. Por eso digo que es un puntazo y felicito a los chavales”.





El técnico, eso sí, señaló que el “puntazo” hay que rematarlo el próximo domingo en El Toralín para dejar el playoff casi asegurado: “Vamos partido a partido a partido. No es fácil puntuar aquí, es un puntazo que nos ha dado la oportunidad de subir un puesto en la clasificación y hay que hacerlo bueno contra el Barcelona”.

En cuanto a su expulsión, reveló que tras el partido “he hablado con el árbitro y él ha entendido que yo quería perder tiempo, pero lo que he hecho ha sido darle el balón al contrario. Si lo ha visto así lo respeto y estoy bien expulsado, pero él también me ha dicho que si es como yo le dije se disculpaba. Hablar con respeto a los árbitros es lo mejor, al final nos hemos entendido”.

Yuri y Borja Valle, sin minutos

Finalmente, Juanfran hizo una reflexión sobre la ausencia de minutos de Yuri, que suma tres partidos sin jugar, y Borja Valle, que tampoco saltó al campo después de no estar ante el Logroñés por sanción: “Sé que es un tema delicado. Faltan cinco jornadas y Yuri, Borja y todos los que no están saliendo desde el principio han entendido lo que nos estamos jugando y que conmigo pueden pasar de no jugar a hacerlo. Quedan cinco finales y el objetivo es sumar todos dejando de lado el ‘yo’ y pensar en el equipo, porque si se consiguen cosas las festejamos todos. Es hora de apoyar al compañero y van a jugar todos, unos más que otros, evidentemente”.