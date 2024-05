Cornellà-Ponferradina

La Ponferradina sumó tres puntos de oro ante el Cornellà para volver a abrir hueco con la sexta plaza y dar un paso adelante hacia el playoff de ascenso a Segunda (0-1). Un solitario gol de Álex Costa en el descuento sirvió para que los blanquiazules se llevaran la victoria de un desangelado estadio Costa Brava, donde vive su exilio el equipo catalán, al que acudieron menos de 150 espectadores, la mayoría con camiseta de la Deportiva.

Juanfran cambió el dibujo del equipo para volver a una defensa de cuatro, jugando con Cerdà y Yeray por las bandas y Clavería y Llonch en el centro del campo. Arriba, Ernesto y Longo volvieron a formar como pareja de ataque.





La Ponferradina fue mejor en la primera parte, aunque no logró crear ocasiones claras de gol más allá de dos remates desviados de Clavería y Longo desde la frontal y un cabezazo de Lancho en un córner que tampoco encontró portería. En el minuto 38 llegó la jugada polémica del partido, cuando el colegiado anuló por fuera de juego un gol de Andújar tras recoger un rechazo de un mano a mano que Yari le había sacado a Longo. Las imágenes no dejan nada claro que la decisión arbitral fuera correcta, pero el hecho es que el tanto no subió al marcador.

Aún pudo ser peor para la Deportiva, ya que en la siguiente jugada tuvo el Cornellà su mejor ocasión cuando Toni Arranz se encontró con un balón en el área y su remate a bocajarro lo sacó Andrés Prieto con el pie para evitar el tanto catalán y llegar al descanso con el resultado inicial.

Yuri sustituyó a Longo en el inicio de la segunda mitad, que comenzó con susto para la Ponferradina después de que Teddy estrellara en el larguero una volea a pase de Robert Simón. La respuesta blanquiazul llegó en un córner que Lancho cabeceó ajustado al poste izquierdo de Yari y recuperando el control del partido después de una buena salida del Cornellà.

Juanfran buscó nuevas alternativas en ataque con la entrada de Borja Valle, Mángel y Brais Abelenda, pero los minutos iban pasando sin que el equipo berciano inquietara la portería local. Hubo que esperar a la recta final del partido para que llegara una ocasión clara tras un pase en profundidad para Yuri, que no pudo resolver en el mano a mano con Yari.

El técnico blanquiazul puso toda su artillería en el campo dando entrada a Álex Costa y cuando el partido entró en tiempo de descuento llegó el momento para la victoria berciana. Borja Valle ganó un balón por la banda, alcanzó la línea de fondo y sirvió al área, donde apareció Álex Costa para rematar raso al fondo de la red y darle tres puntos de oro a la Ponferradina en su pelea por asegurar plaza en el playoff de ascenso, en la que ahora aventaja en cuatro al sexto clasificado.

CORNELLÀ (0): Yari; José Mas; Andreu, Vilaplana, Eudald (Kike Ríos, 84’); Robert Simón (Kike López, 73’), Luisao (Canario, 73’), Toni Arranz (Ortiz, 46’), Caballero, Gonpi (Clau Mendes, 63’); y Teddy.

PONFERRADINA (1): Andrés Prieto; Ale Díez, Andújar, Lancho, Andoni; Yeray (Borja Valle, 67’), Clavería, Llonch (Mángel, 73’), Cerdà (Abelenda, 73’); Ernesto (Álex Costa, 83’) y Longo (Yuri, 46’).

GOLES: 0-1, min 91: Álex Costa.

ÁRBITRO: Gonzalo Sánchez (C. Castellano-Manchego). Tarjeta amarilla a Toni Arranz (45’), Eudald (54’), Lancho (70’), Andújar (86’)

CAMPO: Municipal Palamós-Costa Brava. 135 espectadores.